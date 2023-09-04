Кухонные полотенца будут снежно-белыми: японский способ стирки 4.09.2023, 13:20

Чудо-раствор можно сделать самостоятельно.

Полотенца на кухне быстро загрязняются из-за жира и грязи. Их нужно регулярно стирать и заменять, чтобы не появлялись микробы и бактерии, которые могут привести к отравлению.

Однако даже после неоднократной стирки стойкие пятна все равно остаются, а цвет ткани становится не столь ярким. «Обозреватель» нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Кухонные белые полотенца выглядят привлекательно, но уже после первого использования теряют свою аккуратность и насыщенную окраску. Но японские хозяйки знают, какое средство вернет им хорошее состояние.

Раствор можно сделать самостоятельно. Для этого в 7-10 литрах кипятка размешайте одну столовую ложку уксуса, три столовых ложки горчичного порошка и одну столовую ложку подсолнечного масла. Тщательно все перемешайте и замочите в растворе полотенца. Оставьте их на ночь, а на утро прополощите сначала в теплой воде, а затем в холодной.

Далее постирайте их вручную или с помощью стиральной машинки. Такой способ можно использовать для всех светлых тканей, это вернет им белый цвет.

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