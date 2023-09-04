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Этой осенью белорусов ждут большие выходные

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  • 4.09.2023, 13:38
  • 5,118
Этой осенью белорусов ждут большие выходные

Когда?

Лето закончилось, зато от осени для белорусов есть бонус: нас ожидают выходные четыре дня подряд, пишет onliner.by.

Большинству работников не придется трудиться 4, 5, 6, 7 ноября. Два дня (4-е и 5-е число) — это суббота и воскресенье. Во вторник, 7 ноября, — общереспубликанский праздник День Октябрьской революции. Понедельник, 6 ноября, переносится на субботу.

После этого длинные выходные будут в декабре: 23, 24, 25-го числа (суббота, воскресенье, католическое Рождество).

В Минтруда напоминают, что переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье. Организации с учетом специфики производства имеют право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

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