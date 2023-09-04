Последний крупный американский банк в России демонтирует все банкоматы 4.09.2023, 13:36

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Банк еще в апреле 2021 года объявил о планах сократить российский бизнес, который вел более 20 лет.

Последний крупный американский банк, сохраняющий присутствие на розничном рынке России, намерен полностью избавиться от всех банкоматов в стране.

Российская дочка Citigroup (АБК «Ситибанк»), которая входит в топ-30 в РФ по размеру активов и до войны держала вклады граждан на 153 млрд рублей, демонтирует банкоматную сеть до конца 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк еще в апреле 2021 года объявил о планах сократить российский бизнес, который вел более 20 лет. После начала войны банк отказался от работы с корпоративными клиентами, а затем продал портфель розничных кредитов «Уралсибу», впоследствии попавшему под санкции.

С марта 2023 года Ситибанк начал брать плату за хранение валюты на счетах, а в августе прекратил прием наличных долларов и евро через свои кассы.

Продать российский бизнес, впрочем, банку будет непросто. Правительственная комиссия, которая занимается одобрением сделок, не намерена легко выпускать из страны иностранные кредитные организации, заявил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он подчеркнул, что это будет зависеть от шагов по разморозке российских активов. При этом итоговое решение по каждой сделке принимается администрацией президента, рассказал Моисеев.

Многие иностранцы не смогут уйти, поскольку у российских властей есть заинтересованность в том, чтобы выпускать не весь иностранный бизнес, в том числе по политическим соображениям, сказал Reuters источник в банковских кругах. «Часто работает принцип ручного управления, и когда нет транспарентности — они себе сохраняют окно для маневра, можем выпустить, можем не выпустить, можем национализировать, можем взять во внешнее управление», — пояснил банкир.

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