Свергнувший лидера Габона генерал стал президентом страны 3 4.09.2023, 15:25

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Он был приведен к присяге Конституционным судом Габона.

Генерал Брис Олиги Нгема в понедельник стал президентом Габона на время переходного периода, передает агентство AFP.

Он был приведен к присяге Конституционным судом Габона. По словам Олиги Нгемы, передача власти в стране гражданскому правительству будет происходить постепенно, чтобы «не повторить прошлых ошибок».

Группа военных в Габоне под командованием генерала Олиги Нгемы 30 августа объявила о низложении президента Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок.

Нгема, по информации медиа, двоюродный брат свергнутого президента страны.

Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС) «осудило применение силы как средства разрешения политических конфликтов». Франция, чей колонией ранее был Габон, и ряд западных государств также осудили переворот.

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