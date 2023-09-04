На Сватовском направлении «Черные ястребы» уничтожили блиндажи россиян 4.09.2023, 17:43

Видеофакт.

В Вооруженных силах Украины показали работу 4-й отдельной танковой бригады на Луганщине. Экипаж вел огонь по блиндажам противника.

Видео было снято на Сватовском направлении, но дата записи не уточняется. Кадрами на своем канале в Telegram поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Генерал-полковник рассказал, что прицельный огонь по вражеским позициям вели «Черные ястребы» 4-й ОТБр ВСУ.

За взрывами наблюдал дрон Сил обороны, который корректировал работу танкистов.

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