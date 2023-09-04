На Сватовском направлении «Черные ястребы» уничтожили блиндажи россиян
- 4.09.2023, 17:43
Видеофакт.
В Вооруженных силах Украины показали работу 4-й отдельной танковой бригады на Луганщине. Экипаж вел огонь по блиндажам противника.
Видео было снято на Сватовском направлении, но дата записи не уточняется. Кадрами на своем канале в Telegram поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Генерал-полковник рассказал, что прицельный огонь по вражеским позициям вели «Черные ястребы» 4-й ОТБр ВСУ.
За взрывами наблюдал дрон Сил обороны, который корректировал работу танкистов.