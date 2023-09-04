Путин заглотил наживку 4.09.2023, 18:42

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Встреча хозяина Кремля с Эрдоганом началась с вопроса, к которому его подводили почти год.

Россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом, поскольку Кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива. Такое заявление сделал президент РФ Путин на черноморском курорте Сочи, открывая встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Bloomberg (перевод - «Униан»).

- Надеюсь, что в самое ближайшее время мы завершим наши переговоры, - заявил Путин, отметив, что газовый хаб в Турции «сделает энергетическую ситуацию в регионе более стабильной и сбалансированной».

Ранее Путин заявлял о том, что проект будет иметь форму электронной торговой площадки, а не физического объекта для хранения больших объемов российского топлива, однако не уточнял, будет ли такая схема означать сокращение торговли газом.

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