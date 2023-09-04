Как улучшить работу Google Chrome за одну минуту 1 4.09.2023, 19:56

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Простой «трюк» упростит работу с браузером.

Google Chrome – самый используемый браузер. Несмотря на всю свою популярность, настольная версия хрома не очень оптимизирована, из-за чего многие удобные функции приходится включать через настройки, пишет «Униан».

Многие наверняка пропустили, но в одном из последних обновлений Google добавила две крутые настройки – первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки. Они доступны всем, но по умолчанию выключены. Поэтому скорее настраиваем.

Как ускорить работу Google Chrome

Прожорливость Chrome давно стала мемом. В активном режиме браузер потребляет слишком много оперативной памяти и это мешает его нормальному использованию. По этому показателю Хром даже уделывает Adobe Photoshop – еще одного пожирателя ОЗУ.

Во-первых, включаем режим экономии памяти. Он не будет давать программе "пожирать" много оперативной памяти. Когда эта функция включена, открытые, но неиспользуемые вкладки будут просто висеть в фоне. А при повторном переходе к такой вкладке страница перезагрузится.

Во-вторых, можно активировать режим энергосбережения – он актуален для ноутбуков. С ним Chrome будет ограничивать фоновую активность и замедлять анимацию и плавную прокрутку. Это положительно скажется на автономности устройства.

Чтобы перейти в настройки, нужно нажать на три точки в правом верхнем углу браузера и выбрать раздел "Производительность". Далее включаем один или оба режима. Если этих пунктов у вас нет, то следует обновить программу.

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