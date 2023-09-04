В Беларуси банки ввели очередные изменения 2 4.09.2023, 20:44

2,584

Они касаются и запретa на пополнение вкладов.

Многие банки в сентябре вводят изменения для своих клиентов. К примеру, «Белинвестбанк» приостановит пополнение срочных вкладов в российских рублях, а «Белагропромбанк» изменил процентную ставку по некоторым вкладам в долларах и евро. «Зеркало» составило подборку сентябрьских банковских изменений.

«Белинвестбанк» с 5 сентября приостановит пополнение ранее оформленных срочных вкладов в российских рублях, которые были открыты по 17 августа этого года. Речь как о безналичном пополнении депозитов, так и наличными средствами. О причине такого решения финучреждение не сообщает.

«Белагропромбанк» с 5 сентября поднимет процентные ставки по новым договорам по срочным безотзывным вкладам в долларах и евро. Это затронуло депозиты «Плюс к стабильности». К примеру, при размещении на срок на 95 дней ставка — 0,2% годовых, до

У «РРБ-Банка» с 1 сентября снизилась комиссия за снятие средств с текущих счетов для нерезидентов — с 10 до 3% от суммы. «Комиссия за снятие с пластиковых карт осталась прежней — 10% от суммы», — уточнили в контакт-центре банка.

«Технобанк» с 1 сентября пересмотрел комиссию за выдачу наличных, которые были безналично зачислены физлицу-нерезиденту нашей страны. С 5 сентября этот банк также внесет изменения по комиссии за безналичное зачисление денег на счета физлиц, к которым оформлены карточки. Так, финучреждение прописало, сколько будет составлять такой сбор в пересчете на белорусские рубли за зачисления в валюте.

«Альфа-Банк» с 1 сентября исключил условие выпуска карточек Visa/Mastercard Unembossed без взимания вознаграждения при оформлении депозита.

«Сбер Банк (Беларусь)» с 4 сентября начнет размещать интернет-облигации для физлиц. Проценты — ставка рефинансирования (9,5% годовых) — 4,5 процентных пункта. То есть на сегодня это 5% годовых.

Напомним, также с 22 сентября «Банк БелВЭБ» прекратит выпускать для физлиц карточки Platinum, Infinite, Gold (исключение — пластик «Яркая кредитка»), Standard, Classic, World, Rewards. С этой даты финучреждение также прекратит выпуск корпоративных карт Business. «Банк БелВЭБ» уберет лимиты на снятие наличных по карточкам, которые будут оформлены с 1 сентября в пакетах услуг «Всё просто» и «Всё оптимально». Речь о пластике, которые выпустили к зарплатному проекту. «Клиентам банка предоставляется возможность многократного бесплатного снятия наличных в любом банкомате на территории Беларуси», — уточняет банк.

«Белгазпромбанк» с 18 сентября возобновит отправку международных переводов физлиц в евро. Однако будут ограничения по минимальной сумме. «Отправка международных переводов в евро по поручению физического лица до 10 000 евро не осуществляется, сумма должна быть больше», — уточнили в контакт-центре банка. Комиссия за перевод — 1,5% от суммы, но не больше 650 рублей.

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 1 сентября внесет изменения в договор на оказание услуг дистанционного обслуживания для розничных клиентов. «Документ будет дополнен порядком функционирования системы мгновенных платежей (СМП). После запуска сервис позволит отправлять и получать денежные переводы по номеру телефона», — уточняет финучреждение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».