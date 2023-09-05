Африканец прилетел поступать в белорусский вуз с поддельным паспортом

Африканец прилетел поступать в белорусский вуз с поддельным паспортом1
- 5.09.2023, 9:56
- 2,332
Что было дальше?
Африканца с поддельным паспортом Конго задержали в Национальном аэропорту Минск 1 сентября, сообщили в Госпогранкомитете. Иностранец собирался учиться в Беларуси.
Африканец прилетел вечерним рейсом Стамбул — Минск. Предъявил паспорт гражданина Конго. Но пограничники обнаружили, что была изменена дата рождения.
«Мужчина намеревался поступить в один из белорусских вузов, а о фальшивом паспорте он якобы узнал от белорусских пограничников. Со слов несостоявшегося студента, документ был выдан ему компетентными органами страны проживания», — рассказали в ГПК.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 3700 рублей и депортация. Кроме того, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.