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Африканец прилетел поступать в белорусский вуз с поддельным паспортом

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  • 5.09.2023, 9:56
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Африканец прилетел поступать в белорусский вуз с поддельным паспортом

Что было дальше?

Африканца с поддельным паспортом Конго задержали в Национальном аэропорту Минск 1 сентября, сообщили в Госпогранкомитете. Иностранец собирался учиться в Беларуси.

Африканец прилетел вечерним рейсом Стамбул — Минск. Предъявил паспорт гражданина Конго. Но пограничники обнаружили, что была изменена дата рождения.

«Мужчина намеревался поступить в один из белорусских вузов, а о фальшивом паспорте он якобы узнал от белорусских пограничников. Со слов несостоявшегося студента, документ был выдан ему компетентными органами страны проживания», — рассказали в ГПК.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 3700 рублей и депортация. Кроме того, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.

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