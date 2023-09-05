В России не осталось ниток и красок для печати книг 6 5.09.2023, 13:09

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Найти «отечественную» замену импортным материалам не смогли.

За полтора года после введения санкций ЕС крупнейшие российские типографии не смогли найти отечественную замену импортным материалам для печати книг, рассказали РБК представители отрасли.

«Сложно назвать импортозамещением процесс поиска новых поставщиков вместо европейских», — заявили в Первой образцовой типографии. Там отметили, что в России «нет достойных образцов красок, пластин и клея», подходящих для работы на установленном оборудовании.

В стране полностью отсутствует собственное производство офсетных красок и офсетных резиново-тканевых полотен, а производство лаков зависит от импортных концентрата и сырья, подтвердила руководитель отдела маркетинга Okto Print Service Лариса Данилова.

«Краски мы закупаем в Китае и Южной Корее. Еще один необходимый для книгопечатания расходник — нитки — мы также закупаем за рубежом, поскольку нитки российского производства недостаточно высокого качества: они тянутся и слишком абразивны, из-за чего портят машины», — рассказал директор «Парето-Принта» Павел Арсеньев.

Такая же ситуация, по его словам, и с проволокой для сшивания брошюр — у российских аналогов плохое хромирование и они со временем ржавеют. Не удовлетворяет запросам типографий и необходимый растворитель D60, добавила Данилова.

Российские предприятия, в свою очередь, не заинтересованы в производстве расходников, утверждает Ареньев. «Мы пытались привлечь несколько производств мебельных клеев, которые довольно близки к полиграфическим, но у производителя никакого интереса это не вызвало», — отметил он.

В результате перехода с европейских материалов на азиатские стоимость производства книжной продукции в России выросла на 15–20%. «Во-первых, сказывается усложнение логистики. Во-вторых, увеличились сроки поставки. В-третьих, наши партнеры из Азии не считают нужным давать привлекательные цены, понимая, что особых вариантов у нас нет», — объяснил Арсеньев.

В Первой образцовой типографии добавили к этому падение курса рубля и напомнили, что все цены даже у азиатских производителей номинированы в валюте.

Полиграфические предприятия стремятся отвечать покупательной способности россиян и вынуждены «заниматься демпингом», но из-за этого снижается рентабельность бизнеса, посетовал Арсеньев.

Несмотря на сдерживание цен со стороны типографий, до конца года книги могут подорожать еще, прогнозирует гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. Он обратил внимание на то, что рост цен на бумагу за год составил 20%, а на полиграфические услуги — 25–40%.

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