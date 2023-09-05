В Гомеле заведующего аптекой приговорили к шести годам колонии 3 5.09.2023, 16:51

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Политзаключенному присудили еще и огромный штраф.

В Гомельском областном суде к 6 годам колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 500 базовых величин (18 500 рублей) осудили 34-летнего заведующего одной из городских аптек Дмитрия Макеева. Приговор ему вынес Евгений Шершнев, сообщает «Вясна».

За донаты Дмитрия Макеева обвинили в «финансировании экстремистской деятельности» и «финансировании участия граждан Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании».

За передачу служебных документов и фото российской военной техники в телеграм-каналы, признанные «экстремистскими формированиями», его обвинили в «содействии экстремистской деятельности».

Поддержите политзаключенного: СИЗО-3, 246003, Гомель, улица Книжная, 1А. Дмитрий Александрович Макеев.

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