Цена нефти Brent превысила $90 за баррель 5.09.2023, 17:13

Впервые с 2022 года.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE выросла на 1,24% и поднялась до $90,08 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Дороже $90 баррель Brent стоит впервые с 18 ноября 2022 года.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,98%, до $87,24 за баррель.

Котировки нефти резко устремились вверх на новости о том, что Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок нефти до конца года.

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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