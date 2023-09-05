Армения отозвала постпреда из ОДКБ 5.09.2023, 18:45

Решение было принято по инициативе премьер-министра Пашиняна.

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял решение отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Решение было принято по инициативе премьер-министра Никола Пашиняна.

Биягов, занимавший пост постпреда в ОДКБ с 2018 года, назначен постоянным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и послом в Нидерландах.

Власти Армении регулярно критикуют Россию и ОДКБ за бездействие и отсутствие реакции на просьбы Еревана о помощи. В воскресенье, 3 сентября, Пашинян в интервью La Repubblica заявил о дистанцировании России от Южного Кавказа. Премьер подчеркнул, что российские миротворцы не способны контролировать Лачинский коридор.

В мае Пашинян заявил, что ОДКБ не реагирует на просьбы Еревана прислать мониторинговую миссию, и допустил выход Армении из ОДКБ. «Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», — сказал он.

В ответ на слова Пашиняна об отдалении России от Южного Кавказа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается и не может покинуть этот регион. Он признал, что здесь произошли «события, которые слегка поменяли обстановку». «Но это не означает, что Россия как-то собирается сворачивать свою деятельность. Наоборот, мы считаем, что Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности», — подытожил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».