США запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 3 5.09.2023, 22:54

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В ночь с 5 на 6 сентября.

Администрация США намерена провести учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в ночь с 5 на 6 сентября, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице оборонного ведомства в X (ранее — Twitter).

Командование глобальных ударов ВВС США проведет испытательный пуск МБР, не оснащенной боезарядом, с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния, сообщил Райдер. Пуск состоится в период с 23:47 5 сентября до 5:47 6 сентября по местному времени (9:47–15:47 мск 6 сентября), уточнил он.

Целью пуска является демонстрация боеготовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания, добавил Райдер. Само испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад, заявил он.

Minuteman III — твердотопливная МБР. Она стоит на вооружении армии США с 1970 года. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Она развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (свыше 24 тыс. км/ч).

Последние испытания этой ракеты проходили в апреле, пуск также произвели с базы Ванденберг. Вашингтон проводил испытания Minuteman III более 300 раз.

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