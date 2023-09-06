Мэр Борисполя мобилизовался в ряды ВСУ 6.09.2023, 4:51

Владимир Борисенко

Владимир Борисенко заявил, что «борьба требует действий».

Мэр Борисполя Владимир Борисенко пошел служить в Вооруженные силы Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

«Самое главное для нас сегодня – одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащий ВСУ. Каждый должен быть готов встать на защиту Украины», – говорится в сообщении.

Борисенко подчеркнул, что на замену каждому раненому и погибшему военному должны приходить новые люди, не важно кто – депутаты, водители или механики. Тем более сейчас, по словам Борисенко, «настал решающий и переломный момент войны».

Кто будет исполнять обязанности городского головы, пока не сообщается.

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