Мэр Борисполя мобилизовался в ряды ВСУ
- 6.09.2023, 4:51
Владимир Борисенко заявил, что «борьба требует действий».
Мэр Борисполя Владимир Борисенко пошел служить в Вооруженные силы Украины. Об этом он сообщил в Facebook.
«Самое главное для нас сегодня – одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащий ВСУ. Каждый должен быть готов встать на защиту Украины», – говорится в сообщении.
Борисенко подчеркнул, что на замену каждому раненому и погибшему военному должны приходить новые люди, не важно кто – депутаты, водители или механики. Тем более сейчас, по словам Борисенко, «настал решающий и переломный момент войны».
Кто будет исполнять обязанности городского головы, пока не сообщается.