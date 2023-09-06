Тень Пригожина наползает на Россию Саша Сотник

6.09.2023, 9:15

Парадигма ежедневного выживания становится для Путина задачей №1.

Бывший глава банка «Открытие» и экс-министр финансов Михаил Задорнов объяснил обрушение рубля зависшими в Индии рупиями. Дескать, нефть-то продали на 39 млрд долларов – а покупать у Индии нечего. «Мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», - с сожалением констатировал Задорнов.

Казалось бы – вот она, причина для визита плешивого вождя на саммит G-20 в Нью-Дели, но крыса стала совершенно невыездной: ее самолет, как и рубль, тоже тяжелее воздуха, и может рухнуть. Но это еще полбеды: в отсутствии крысопута в Кремле может произойти дворцовый переворот, в результате которого Путин приземлится уже обнуленышем, готовым к отправке в Гаагу. Невыездное проклятие зависло над плешивым черепом, и с этим надо что-то делать. Нельзя позволить братве усомниться в бесстрашии главаря, хотя на самом-то деле поджилки дрожат. Песков, которому поручили развеять миф о трусости крысокомандующего и его безбашенной решимости ехать хоть к черту на рога, осторожно анонсировал какие-то внепещерные поездки Путина в сентябре. Скорее всего, это будут те же среднеазиатские осколки «совка», где местные царьки не решатся заковать ублюдка в наручники. Как вы себе представляете в роли конвоиров Токаева или Мирзиёева, который только что сам обнулился по примеру Вована Грязного? Такое гибридное бесстрашие диктатора вызовет смех у всего мира, но глубинарии-то живут всерьез. Они в своих черепушках уже и Америку вместе с НАТО нагибают на всех фронтах, галлюцинируя величием. Осталось только «зачистить от нацистов Киев и забомбить Варшаву» - и враги отступят, пока русские Т-62 вторично не вошли в Прагу…

Кстати, о танках. Их призрак под Москвой пугает Путина до смены подгузников. Марш кувалдиста заставил скотинку дрогнуть и смыться на Валдай, куда сразу же прибыл парламентер мятежников в лице Ковальчука и потребовал ключи от общака. Такое унижение Путин не забудет и не простит. Показательная ликвидация мятежного фронтмена, разбросавшего организм аккурат в 50 километрах от валдайской резиденции, должна была остудить вспылившую братву. Но надолго ли? Уж если «вертикаль» дала трещину на самом верху – обычным скотчем ее не замотаешь. Зерно измены, брошенное на унавоженную почву смуты, обязательно прорастет еще одним мятежом. И кто знает, чем он закончится в следующий раз? Пещера по своей структуре власти и бандитским нравам приближается к африканским диктатурам, где верховным бармалеям режут головы с открытой душой, а на освободившееся место садится еще более отмороженный организм. Но у «Тумбы-Юмбы» нет ядерного оружия, а у пещеры оно есть. А еще – весь арсенал химических, биологических и бактериологических прелестей, которыми можно осчастливить всю планету. И это проблема. То есть, можно сколько угодно наблюдать за тем, как ветшает и разваливается лепрозорий, но, когда его стены разрушатся, а прокаженные расползутся за его пределы, начав заражать здоровых людей – с этим придется срочно что-то делать. Красная лепра уже давно демонстрирует свои прелести в Китае и КНДР, но второго ее пришествия Европа может и не пережить. Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни: констатирует: «Помощь украинцам — это лучшие расходы на национальную оборону, которые мы когда-либо делали. А лучший способ для Соединенных Штатов смягчить угрозу безопасности, исходящую от Китая, — это гарантировать, что Россия будет побеждена в Украине».

А в это время неугомонный царь лепрозория планирует держать шишку даже не до 30-го, а до 36-го года. Похороны Пригожина должны обнулить «старые траблы» внутри братвы и затянуть болото ряской забвения: что было – то прошло. Смердим дальше. Задач – выше крыши: тут всю пещеру надо консервировать! Все эти Гуглы да Ютубы выжигать каленым железом, а на их место прикручивать свое, полу-китайское. Одна проблема: что делать с Украиной, которая не просто не сдается, а уже прорвала первую линию обороны на южном направлении? Скоро ВСУ возьмут Токмак, а там и Мелитополь с Бердянском. Изображение Крымского моста вы на учебниках в пещере напечатаете – не проблема. Вопрос – как его сохранить? Ведь погрузят же в пучину черноморскую этот дорогущий самострой!.. А там и Крым окажется не вашим, после чего даже страшно подумать, как ядерно полыхнет сракоградусный Димон! А потом навоевавшиеся вдоволь организмы начнут возвращаться в процветающие Нью-Мухосрански и наводить там фронтовые порядки – с этим-то как быть? На подступах к сортиру отстреливать вместе с бахмутскими замашками?

Огромный валун неопределенности качается на краю отвесной скалы, угрожая потерять равновесие при малейшем дуновении ветра истории. Двадцать три года схематозники отыгрывали свои сценарии – один циничнее другого, мороча голову и обманывая весь мир. Одних лошили, других разводили, третьих просто кидали через бедро. И вот сценарии закончились. Сюжетные линии исчерпались, доверие к демиургам исчезло, а карма репутации накрыла их вместе со схематозниками клеймом конченной фашни. С таким анамнезом в мире не выживают. И если аккуратно не встряхнуть градусник, то он взорвется от ртутного давления…

Тень Пригожина, как призрак смуты, наползает на пещеру. Убить вздорного поварюгу оказалось несложно, а вот поди ж ты, вытрави шлейф его мифической вонищи, которой уже нанюхались мохнатики, подцепив дух мятежной вольницы. Пока одни призывали зарыть топор войны – другие разрыли кувалду справедливости и принялись ею размахивать на задворках скотобазы, угрожая метнуть в хрустальный бункер крысиного небожителя. Суровый август он почти что пережил. Теперь предстоит пережить сентябрь, октябрь, ноябрь… Парадигма ежедневного выживания становится для Путина задачей №1, по принципу «вечер наступил – и слава Богу, а вот удастся ли проснуться утром – не знает никто». Глупо засматриваться на горизонт, когда стоишь в центре минного поля, проклятый теми, кого еще не успел убить…

Саша Сотник, sotnik-tv.com

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