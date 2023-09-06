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Нелегалы с российскими документами пытались попасть в Евросоюз через Беларусь

  • 6.09.2023, 11:12
Нелегалы с российскими документами пытались попасть в Евросоюз через Беларусь

Для этого им пришлось переплыть реку.

Польская Пограничная охрана снова зарегистрировала минимальное количество попыток нарушения границы мигрантами. Если в понедельник из Беларуси в Польшу пытались перебраться 95 иностранцев, то во вторник – только 14.

При этом трое нарушителей отказались от своих намерений, увидев польский патруль. Они вернулись вглубь белорусской территории. Еще два конголезца и один малиец переправились через реку Лесная Правая. Отмечается, что у них были российские документы.

В Литве на границе во вторник не было инцидентов с мигрантами. Латвийская служба сообщила о 63 нарушителях.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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