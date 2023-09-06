Из-за ДТП на МКАД пробка растянулась почти на семь километров 6.09.2023, 12:02

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Авария произошла на 34-м километре кольцевой автодороги.

Крупная авария произошла утром шестого сентября на МКАД. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На внутреннем кольце МКАД столкнулись как минимум три автомобиля. Причем транспорт в результате аварии развернуло так, что он перекрыл все полосы автодороги на внутреннем кольце.

Из-за этого на 34-м километре дороги от улицы Громова в направлении Брикета затруднено движение.

Образовалась пробка, которая, судя по информации очевидцев, растянулась почти на семь километров. В ГАИ рекомендуют выбирать другой маршрут.

Также инспекторы, которые работают на месте происшествия, устанавливают точные обстоятельства случившегося.

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