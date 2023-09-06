Невзоров: Слушая вопли Соловьева, «Майбахи» и «Мерседесы» лишь ухмыляются

Невзоров: Слушая вопли Соловьева, «Майбахи» и «Мерседесы» лишь ухмыляются3
- 6.09.2023, 12:30
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Рудольфыч явно не справляется с «основной задачей»
«Ну вот, отличная иллюстрация профнепригодности Соловьева», — пишет известный публицист Александр Невзоров:
— Какова основная задача политической и иной публицистики?
Она заключается в том, чтобы сделать больно идеологическому противнику.
А Соловьев демонстрирует лишь то, что больно ему самому. Он кричит о своей муке, хотя должен заставить мучаться «Мерседес».
Но….делать этого он не умеет. Слушая его вопли - «Майбахи и Мерсы» ухмыляются во всю ширь своих хромированных решеток.
Здесь, как и всегда, Рудольфыч явно не справляется с «основной задачей», а опять скатывается в бессильную опущенность.
Конечно, помимо «основной» есть и т.н «вторая задача»: надо заразить эмоцией плебс, «накачать и озверить его».
С этим чуть-чуть получше.
Но и тут все очень далеко до совершенства.
Ведь плебс жаждет победного, торжествующего озверения. Таким он готов «заражаться» и ретранслировать его всем и всюду.
Тут - да. Зрителя распирает злобное счастье. Именно эту эмоцию «утелевизорная тварь» и ищет. Тварь вдохновляется жить, стучать и ненавидеть .
Соловьев же постоянно сует предлагает вместе покричать от его боли.
Заведомо бессильные угрозы все окончательно портят.
А тварь не для того расселась у телевизора, чтобы страдать вместе с ним.
Ей нужно совсем иное. Да, она готова иногда «впрягаться в печаль», но мимолетно и необременительно для себя.