Невзоров: Слушая вопли Соловьева, «Майбахи» и «Мерседесы» лишь ухмыляются 3 6.09.2023, 12:30

3,908

Рудольфыч явно не справляется с «основной задачей»

«Ну вот, отличная иллюстрация профнепригодности Соловьева», — пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Какова основная задача политической и иной публицистики?

Она заключается в том, чтобы сделать больно идеологическому противнику.

А Соловьев демонстрирует лишь то, что больно ему самому. Он кричит о своей муке, хотя должен заставить мучаться «Мерседес».

Но….делать этого он не умеет. Слушая его вопли - «Майбахи и Мерсы» ухмыляются во всю ширь своих хромированных решеток.

Здесь, как и всегда, Рудольфыч явно не справляется с «основной задачей», а опять скатывается в бессильную опущенность.

Конечно, помимо «основной» есть и т.н «вторая задача»: надо заразить эмоцией плебс, «накачать и озверить его».

С этим чуть-чуть получше.

Но и тут все очень далеко до совершенства.

Ведь плебс жаждет победного, торжествующего озверения. Таким он готов «заражаться» и ретранслировать его всем и всюду.

Тут - да. Зрителя распирает злобное счастье. Именно эту эмоцию «утелевизорная тварь» и ищет. Тварь вдохновляется жить, стучать и ненавидеть .

Соловьев же постоянно сует предлагает вместе покричать от его боли.

Заведомо бессильные угрозы все окончательно портят.

А тварь не для того расселась у телевизора, чтобы страдать вместе с ним.

Ей нужно совсем иное. Да, она готова иногда «впрягаться в печаль», но мимолетно и необременительно для себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».