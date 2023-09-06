Что ж ты, Хренин, сдал назад 5 Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

6.09.2023, 14:19

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Виктор Хренин

Не хотелось признаться в своей некомпетентности?

О том, как тактично уходить от неприятных новостей в повестке и не «поддаваться на провокации» отлично рассказал министр обороны РБ Виктор Хренин.

Итак, ГПК официально заявил в пятницу, что польский вертолет Ми-24 пересек границу нашей страны и залетел вглубь на 1200 метров. Затем в МИД Беларуси вызвали Временного поверенного в делах Польши. После этого пропагандисты начали хором кричать, что Варшава сделала это намеренно, устроив очередную «провокацию».

Здесь стоит отметить, что «официальные лица» в Беларуси ситуацию комментировать не спешили, видимо, боясь раздувать этот скандал. Интересно, с чего вдруг такая молчанка? Не хотелось признаваться в том, что «проворонили» вертолет, успев снять только его возвращение домой или что-то еще?

И все же сегодня на сцену выходит Хренин. Он окончательно заминает этот вопрос, дословно:

«Это не что иное, как низкая подготовка летчиков. У нас сохраняется взаимодействие с польской стороной в рамках обеспечения полетов. Мы, в отличие от наших агрессивных соседей, не расцениваем это как провокацию».

А вот вам и ход с подковыркой — утихомириваем скандал в повестке и не забываем «укусить» поляков за «потерянных пилотов».

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