Жительницу Новополоцка оштрафовали за фото белой собаки в красном комбинезоне

Жительницу Новополоцка оштрафовали за фото белой собаки в красном комбинезоне3
- 6.09.2023, 16:08
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Обвинили в «несанкционированном пикетировании».
Жительницу Новополоцка Аллу Грудницкую оштрафовали за помещённое в «Одноклассниках» фото белой собаки в красном комбинезоне. Под ним была подпись «Жыве Беларусь!!!!! Насилию нет!!!». Женщину признали виновной в «несанкционированном пикетировании».
Аллу Грудницкую оштрафовали на сумму 1110 рублей за «распространение экстремистской информации» (в её Instagram милиционеры нашли подписку на страницу иностранного СМИ, признанного в РБ «экстремистским»). Следующий штраф составил 3700 рублей. Решения принимала судья Зинаида Балаболова.
Своей вины женщина не признала ни на одном, ни на втором судебном процессе. У неё забрали два телефона — в залог, чтобы заставить выплатить оба штрафа, пишет viciebskspring.org.
Напомним, семья Грудницких вернулась из заграничного путешествия, а на следующий день состоялись суды (протоколы свидетельствуют, что во внимание милиции попали ещё во время пребывания за границей — проводился «мониторинг»). Врача-стоматолога Александра Грудницкого признали виновным в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий» и арестовали на 15 суток. А после ещё на 14 суток «за распространение экстремизма».