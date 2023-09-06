Лукашенко проведет встречу с диктатором-каннибалом из Экваториальной Гвинеи 6.09.2023, 18:19

Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Теодоро Обианг Нгема Мбасого прилетел в Минск.

Диктатор Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 6 сентября прилетел с официальным визитом в Беларусь.

В программе визита «официальные переговоры с Александром Лукашенко, посещение предприятий, ознакомление с потенциалом белорусских производителей».

Встречи пройдут в узком и расширенном составах. По их итогам планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных «на развитие отношений по широкому спектру направлений — от экономики до гуманитарной сферы».

Визит Теодоро Обианг Нгема Мбасого в Беларусь должен был состояться в конце июня. Однако в тот раз он не приехал.

Напомним, Мбасого пришел к власти в 1979 году, свергнув диктаторский режим своего дяди. Впоследствии неоднократно назначал на государственные посты членов своей семьи: так, в 2012 году вице-президентом стал его сын Теодоро Нгема Обианг Мангу. В 2016 году диктатора «переизбрали» на новый семилетний срок, а Теодоро Нгема Обианг Мангу получил пост первого вице-президента. В соответствии с законодательством страны в случае смерти отца он займет его пост.

Мбасого обвиняют в каннибализме. В сентябре 2016 года за публикацию статьи об этом был задержан главный редактор либерийской газеты New Democrat. Авторы публикации утверждали, что диктатора африканского государства — каннибал, он санкционирует похищение своих оппонентов, а затем поедает некоторые части их тел, в частности, печень и мозги. Также было написано, что за 30 лет правления Нгема Мбасого накопил огромные богатства, в то время как большая часть граждан страны живет в нищете, почти не имея доступа к образованию и медицинскому обслуживанию.

За время правления Мбасого в стране установился культ его личности. В 2003 году государственное радио объявило, что он «подобен Богу на небесах» и находится «в постоянном контакте со Всемогущим», обладая «всею властью над людьми и вещами». В 2013 году КНДР наградила Мбасого премией имени Ким Чен Ира.

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