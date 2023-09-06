Google официально представила новый логотип Android 6.09.2023, 18:23

Как он выглядит.

Google официально представила новый логотип операционной системы Android, о чем сообщила в своем блоге. Разработчики проекта ребрендинга отказались от написания android в нижнем регистре на логотипе и добавили заглавную букву «А», пояснив, что это «добавит ему больше веса рядом с логотипом Google».

«Новая стилизация надписи Android более точно отражает логотип Google и создает баланс между ними. Мы надеемся, что эти небольшие, но важные обновления шрифта помогут лучше передать связь между устройствами Android и сервисами Google».

Робот Android стал «заметным элементом логотипа, отражая игривость и динамичность». Его внешний вид в полный рост также обновили, чтобы персонажа было легче использовать в реальности и цифровой среде.

«Сегодня мы придаем самому узнаваемому участнику нашего Android-сообщества, не являющемуся человеком, совершенно новый, трехмерный вид. Обновленный и динамичный робот появляется там, где Android соединяется с людьми, сообществом и культурными моментами. Он может отражать индивидуальные увлечения, личность и контекст».

Обновление шрифта поможет «лучше передать связь между Android-устройствами и приложениями Google», объяснил бренд-менеджер компании Джейсон Фурнье.

Последний раз Google обновляла логотип своей операционной системы в 2019 году, тогда изменились формат иконки и цветовая палитра логотипа, цвет надписи сменился с зеленого на черный. Как тогда пояснили, новшество было связано с тем, что «зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения. Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его проблематично увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст».

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