Литовские пограничники устроили ночную засаду в лесу возле границы с Беларусью 2 6.09.2023, 19:03

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Вот кто им попался.

Литовские пограничники обнаружили в лесу возле белорусской границы 3000 пачек сигарет белорусского же производства. Они устроили ночную засаду и вскоре задержали литовца, который пришел забрать контрабанду, доставленную из Беларуси дроном, сообщает Погранслужба Литвы.

Возле села Пренай Швенченского района Литвы, примерно в километре от границы с Беларусью, литовский пограничники обнаружили в лесу шесть свертков в черной полиэтиленовой пленке — внутри были 3000 пачек сигарет «Фест» с белорусскими акцизами. В ночь на вторник сотрудники погранслужбы устроили поблизости засаду.

Позже туда приехал человек и уже собирался погрузить свертки в машину, однако был задержан на месте. Это оказался 26-летний местный житель, который не отрицал, что пришел за контрабандой. По информации пограничников, сигареты были доставлены из Беларуси дронами.

По факту незаконного сбыта акцизных товаров начато досудебное расследование. Задержанного после допроса отпустили под подписку о невыезде.

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