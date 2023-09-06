The Rolling Stones выпустят альбом с новыми песнями
- 6.09.2023, 22:16
Впервые за 18 лет.
Всемирно известная английская рок-группа The Rolling Stones впервые за 18 лет выпустит новый альбом. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что пластинка, получившая название Hackney Diamonds, станет первым альбомом группы после альбома Blue & Lonesome 2016 года, но тогда альбом состоял из кавер-версий таких исполнителей, как Хоулин Вулф и Литл Уолтер, впервые вдохновивших их на создание группы в 1960-е годы. До этого их последним альбомом с оригинальными композициями был A Bigger Bang в 2005 году.
Hackney Diamonds также станет первым альбомом после смерти барабанщика группы Чарли Уоттса в 2021 году.