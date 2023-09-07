Как очистить память на любом телефоне, не удаляя ничего нужного 7.09.2023, 9:29

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Это можно сделать за пару минут.

Отсутствие свободного места – насущная проблема пользователей смартфонов с мелким накопителем. На 64 или 128 Гбайт особо не разгуляешься, а еще в памяти время от времени скапливается кэш приложений и прочий системный «мусор». Но есть способ, как избавиться от этого хлама, вернув драгоценные гигабайты, пишет unian.net.

В идеале система должна автоматически освобождать кэш при исчерпании свободного места на устройстве, однако на практике это происходит крайне редко. Хорошая новость заключается в том, что эту проблему можно решить своими руками. Совет максимально простой – потребуется интернет и пару минут времени.

Как очистить память телефона ничего не удаляя

Чтобы забить всю память смартфона, не нужно специально копить гигабайты информации. Достаточно активно «сидеть» в Telegram, WhatsApp или другом мессенджере.

Эти программы-мессенджеры устроены таким образом, что сохраняют все присланные вам файлы, фото, видео и другой медиаконтент во встроенной памяти. Справедливости ради, сделано это для удобства, чтобы не загружать эти данные повторно каждый раз, как вы откроете чат.

Для наглядности приведем пример: зайдите на телефоне в настройки, изучите расклад по хранилищу – скорее всего, Telegram или ваш основной мессенджер для переписки занимает под десяток гигабайт.

К счастью, выбраться из этой передряги очень легко – поможет процедура «Очистка кэша». В Telegram ее можно найти по пути: «Настройки» → «Данные и память» → «Использование памяти» → «Очистить кэш Telegram».

Подобная чистка хотя бы раз в месяц гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти. А самое главное, что вы не лишаетесь доступа к файлам. Если нужно, то они прогрузятся заново. Главное – не удалять сами переписки и чаты.

Такой же трюк можно исполнять с YouTube, TikTok и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом. По аналогии с мессенджерами они автоматически загружают контент на ваше устройство, чтобы вы могли листать ленту без рывков.

Как очистить кэш TikTok: отрываем приложение → идем во вкладку «Профиль» → «Настройки и конфиденциальность» → «Освобождение места» → нажимаем «Очистить кэш».

Как очистить кэш YouTube: открываем настройки смартфона → раздел «Приложения» → выбираем YouTube → пункт «Память» → «Очистить».

И напоследок, если у вас имеются приложения для прослушивания музыки от различных стриминговых сервисов, обязательно проверьте их. Очень часто пользователи загружают песни или целые альбомы на свой смартфон для воспроизведения их в оффлайне, забывая о них со временем.

В случае с Apple Music, встроенный в iOS, чтобы удалить загруженные песни, выберите в перечне приложений раздел «Музыка» и нажмите «Редактировать». Таким образом можно удалить как все песни, так и композиции отдельных исполнителей.

Если рекомендации выше не помогли, то придется все же удалить некоторые медиафайлы. Либо задуматься о покупке нового смартфона. Сегодня на рынке доступны модели с 1 ТБ памяти, причем это не обязательно дорогостоящие флагманы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».