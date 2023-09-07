HIMARS разгромил командный пункт российских дронов «Zala-421» 7.09.2023, 13:16

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Точный удар был нанесен по замаскированным в лесопосадке оккупантам.

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому командному пункту операторов разведывательных дронов «Zala-421».

Удар нанесла реактивная система залпового огня HIMARS, переданная ВСУ союзниками из Соединенных Штатов.

Видео взрыва опубликовал журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале «Бутусов Плюс».

«Наши аэроразведчики обнаружили замаскированный в посадке вражеский пункт операторов дронов «Zala-421». После передачи координат нашей реактивной артиллерии был нанесен удар из HIMARS, который и уничтожил пункт оккупантов вместе с транспортом, на котором они передвигались», – написал журналист.

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