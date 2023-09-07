Российский губернатор пришел в кабинет Путина и дал ему новое отчество 2 7.09.2023, 17:02

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Артем Здуновb

Кремль срочно удаляет видео.

Глава Мордовии Артем Здунов на встрече с Владимиром Путиным ошибся в произнесении отчества главы Кремля и назвал его не Владимировичем, а Анатольевичем. Однако на сайте Кремля ошибку руководителя региона постарались быстро отцензурировать. Здунов оговорился в самом начале встречи, на которой обсуждалось развитие Мордовии.

«Уважаемый Владимир Анатольевич, спасибо за возможность доложить, как мы работаем в Мордовии, как живем», — сказал он.

Видео, на котором слышна ошибка политика, опубликовал телеграм-канал кремлевского пула РИА «Новости». Судя по видео, глава региона не заметил ошибку. При этом на сайте Кремля, где опубликовали расшифровку встречи, ошибку Здунова исправили. В тексте он называет Путина Владимиром Владимировичем.

На сайте Кремля видео со встреч Путина с губернаторами, как правило, не публикуют. В телеграм-канале Кремля опубликовали видео со встречи, но без приветствия.

Ранее в конце июля в отчестве Путина ошибся патриарх Кирилл. В ходе выступления на форуме Россия — Африка он назвал президента Васильевичем, но сразу исправил ошибку.

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