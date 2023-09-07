Российский губернатор пришел в кабинет Путина и дал ему новое отчество

Российский губернатор пришел в кабинет Путина и дал ему новое отчество2
- 7.09.2023, 17:02
- 5,312
Кремль срочно удаляет видео.
Глава Мордовии Артем Здунов на встрече с Владимиром Путиным ошибся в произнесении отчества главы Кремля и назвал его не Владимировичем, а Анатольевичем. Однако на сайте Кремля ошибку руководителя региона постарались быстро отцензурировать. Здунов оговорился в самом начале встречи, на которой обсуждалось развитие Мордовии.
«Уважаемый Владимир Анатольевич, спасибо за возможность доложить, как мы работаем в Мордовии, как живем», — сказал он.
Видео, на котором слышна ошибка политика, опубликовал телеграм-канал кремлевского пула РИА «Новости». Судя по видео, глава региона не заметил ошибку. При этом на сайте Кремля, где опубликовали расшифровку встречи, ошибку Здунова исправили. В тексте он называет Путина Владимиром Владимировичем.
На сайте Кремля видео со встреч Путина с губернаторами, как правило, не публикуют. В телеграм-канале Кремля опубликовали видео со встречи, но без приветствия.
Ранее в конце июля в отчестве Путина ошибся патриарх Кирилл. В ходе выступления на форуме Россия — Африка он назвал президента Васильевичем, но сразу исправил ошибку.