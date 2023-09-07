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Гневные филиппики

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 7.09.2023, 17:32
  • 4,324
Гневные филиппики
фото: getty images

Переведите выключатель в другой режим, гражданин Песков.

Возмущения Пескова, гневные филиппики Пескова … И не они одни.

Впечатление такое, что в «говорящие головы» начальства встроен переключатель – для себя одни понятия, для назначенных в противники России – иные.

Дмитрий Песков заявил в связи с идеей США передать конфискованные российские активы Украине: «Это противоречит всему вообще, что можно представить с точки зрения права»

Сидя в дыре беззакония, военного безумия, доведя дело до того, что глава государства обвиняется в совершении военных преступлений и при этом качать права.

Переведите выключатель в другой режим, гражданин Песков.

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