Нутрициолог рассказала о малопопулярном в Беларуси, но очень полезном овоще 7.09.2023, 18:31

Максимальную пользу этот овощ принесет при употреблении в свежем виде.

Кольраби — разновидность белокочанной капусты, которая, несмотря на схожий вкус с ней, значительно превосходит ее по своим полезным и лечебным свойствам. Неспроста кольраби называют «капустной королевой» или «северным лимоном». Она является в этом семействе самой полезной. Обладая минимальным количеством калорий, кольраби является продуктом с высокой пищевой ценностью. О его пользе изданию «Здоровые люди» рассказала заведующая Минским городским центром здоровья, нутрициолог Снежана Кавриго.

Состав и пищевая ценность

Кольраби в зрелом виде представляет собой стеблеплод, по виду напоминающий шар или репу светло-зеленого или фиолетового цвета, который возвышается над землей. Съедобная часть — стебель. По своим вкусовым качествам кольраби похожа кочерыжку капусты, сочную и сладковатую.

Калорийность у нее небольшая — всего 41 кКал на 100 граммов продукта. В ее составе много витаминов и ценных веществ, минеральных солей и растительных белков. Причем кочаны этого сорта капусты могут длительно храниться в свежем или замороженном виде, не теряя своих полезных качеств.

Содержащаяся в кольраби нерастворимая клетчатка — целлюлоза — помогает работе желудочно-кишечного тракта, а также способствует выведению из организма холестерина и желчных кислот, замедляет процессы усвоения углеводов и жиров, предупреждает появление камней в желчном пузыре.

Также этот сорт капусты может похвастаться высоким содержанием моно- и дисахаридов:

глюкозы;

фруктозы;

сахарозы;

лактозы.

В 100 граммах продукта содержание этих веществ — 7,9 г, что превышает их количество в клубнике, моркови и тыкве.

Особую ценность кольраби придает содержание макро- и микроэлементов (кальция, калия, фосфора, магния, марганца, меди и цинка). Кстати, по наличию кальция (46 мг) кольраби не уступает сыру, молоку и яйцам. А калия и магния в ней больше, чем в яблоках, морской капусте и крупах.

Более того, кольраби содержит такие витамины, как РР, А, К и Е, а также витамины группы В (В1, В2, В6 и В9). Но особенно богата капуста кольраби, причем не в меньшем количестве, чем лимон или апельсин, витамином С — 50 мг.

Важной частью этого сорта капусты являются аминокислоты: лизин, метионин, цистин и другие, помогающие хорошему пищеварению. В ней содержатся также жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

Состав 100 граммов кольраби:

вода — 85 г;

белки — 3 г;

углеводы — 8 г;

кислоты — 0,2 г;

жиры — 0,2 г.

Суточная норма потребления для взрослого — 200 граммов.

Польза для здоровья

Диетологи сходятся во мнении, что включение кольраби в ежедневный рацион помогает нормализовать процессы обмена веществ, улучшает функцию печени, желудочно-кишечного тракта, других органов и систем.

Этот сорт капусты — хороший помощник в борьбе с лишним весом из-за наличия в ней тартроновой кислоты, которая обладает свойством тормозить трансформацию углеводов в жиры, тем самым предупреждая ожирение.

Кольраби насыщает организм витаминами и повышает аппетит, улучшает усвоение кальция. Эта капуста снижает риск инфарктов и инсультов, поэтому она рекомендуется к употреблению пожилым людям, которые страдают заболеваниями сосудов, артериальной гипертензией, стенокардией и атеросклерозом. Более того, кольраби предотвращает формирование холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов, является хорошей профилактикой атеросклероза.

Высокое содержание калия в составе овоща помогает выведению лишней жидкости из организма.

Еще одно качество капусты — она не оказывает негативного влияния на кишечник, в то время как белокочанная может способствовать газообразованию и вызывать тошноту.

Кислоты, которые содержатся в составе капусты, помогают регулировать уровень инсулина в крови.

Кольраби в кулинарии

Максимальную пользу капуста принесет при употреблении в свежем виде. Поэтому ее обычно едят сырой, предварительно очистив от кожуры.

Вместе с тем кольраби можно также употреблять в вареном и тушеном виде. Но для термической обработки овощ лучше нарезать мелкими кубиками.

Из капусты кольраби готовят рагу, оладьи, овощной суп. Ее можно фаршировать, запекать, обжаривать и мариновать. С капустой кольраби хорошо сочетаются рыба, курица, морковь, огурцы и арахис.

Противопоказания

Аллергические реакции или непереносимость кольраби встречаются крайне редко, однако в некоторых случаях ее употребление стоит ограничить: болезни желудка и кишечника, поджелудочной железы (гастриты, язвы, панкреатиты).

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