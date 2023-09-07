Нутрициолог рассказала о малопопулярном в Беларуси, но очень полезном овоще
- 7.09.2023, 18:31
Максимальную пользу этот овощ принесет при употреблении в свежем виде.
Кольраби — разновидность белокочанной капусты, которая, несмотря на схожий вкус с ней, значительно превосходит ее по своим полезным и лечебным свойствам. Неспроста кольраби называют «капустной королевой» или «северным лимоном». Она является в этом семействе самой полезной. Обладая минимальным количеством калорий, кольраби является продуктом с высокой пищевой ценностью. О его пользе изданию «Здоровые люди» рассказала заведующая Минским городским центром здоровья, нутрициолог Снежана Кавриго.
Состав и пищевая ценность
Кольраби в зрелом виде представляет собой стеблеплод, по виду напоминающий шар или репу светло-зеленого или фиолетового цвета, который возвышается над землей. Съедобная часть — стебель. По своим вкусовым качествам кольраби похожа кочерыжку капусты, сочную и сладковатую.
Калорийность у нее небольшая — всего 41 кКал на 100 граммов продукта. В ее составе много витаминов и ценных веществ, минеральных солей и растительных белков. Причем кочаны этого сорта капусты могут длительно храниться в свежем или замороженном виде, не теряя своих полезных качеств.
Содержащаяся в кольраби нерастворимая клетчатка — целлюлоза — помогает работе желудочно-кишечного тракта, а также способствует выведению из организма холестерина и желчных кислот, замедляет процессы усвоения углеводов и жиров, предупреждает появление камней в желчном пузыре.
Также этот сорт капусты может похвастаться высоким содержанием моно- и дисахаридов:
глюкозы;
фруктозы;
сахарозы;
лактозы.
В 100 граммах продукта содержание этих веществ — 7,9 г, что превышает их количество в клубнике, моркови и тыкве.
Особую ценность кольраби придает содержание макро- и микроэлементов (кальция, калия, фосфора, магния, марганца, меди и цинка). Кстати, по наличию кальция (46 мг) кольраби не уступает сыру, молоку и яйцам. А калия и магния в ней больше, чем в яблоках, морской капусте и крупах.
Более того, кольраби содержит такие витамины, как РР, А, К и Е, а также витамины группы В (В1, В2, В6 и В9). Но особенно богата капуста кольраби, причем не в меньшем количестве, чем лимон или апельсин, витамином С — 50 мг.
Важной частью этого сорта капусты являются аминокислоты: лизин, метионин, цистин и другие, помогающие хорошему пищеварению. В ней содержатся также жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.
Состав 100 граммов кольраби:
вода — 85 г;
белки — 3 г;
углеводы — 8 г;
кислоты — 0,2 г;
жиры — 0,2 г.
Суточная норма потребления для взрослого — 200 граммов.
Польза для здоровья
Диетологи сходятся во мнении, что включение кольраби в ежедневный рацион помогает нормализовать процессы обмена веществ, улучшает функцию печени, желудочно-кишечного тракта, других органов и систем.
Этот сорт капусты — хороший помощник в борьбе с лишним весом из-за наличия в ней тартроновой кислоты, которая обладает свойством тормозить трансформацию углеводов в жиры, тем самым предупреждая ожирение.
Кольраби насыщает организм витаминами и повышает аппетит, улучшает усвоение кальция. Эта капуста снижает риск инфарктов и инсультов, поэтому она рекомендуется к употреблению пожилым людям, которые страдают заболеваниями сосудов, артериальной гипертензией, стенокардией и атеросклерозом. Более того, кольраби предотвращает формирование холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов, является хорошей профилактикой атеросклероза.
Высокое содержание калия в составе овоща помогает выведению лишней жидкости из организма.
Еще одно качество капусты — она не оказывает негативного влияния на кишечник, в то время как белокочанная может способствовать газообразованию и вызывать тошноту.
Кислоты, которые содержатся в составе капусты, помогают регулировать уровень инсулина в крови.
Кольраби в кулинарии
Максимальную пользу капуста принесет при употреблении в свежем виде. Поэтому ее обычно едят сырой, предварительно очистив от кожуры.
Вместе с тем кольраби можно также употреблять в вареном и тушеном виде. Но для термической обработки овощ лучше нарезать мелкими кубиками.
Из капусты кольраби готовят рагу, оладьи, овощной суп. Ее можно фаршировать, запекать, обжаривать и мариновать. С капустой кольраби хорошо сочетаются рыба, курица, морковь, огурцы и арахис.
Противопоказания
Аллергические реакции или непереносимость кольраби встречаются крайне редко, однако в некоторых случаях ее употребление стоит ограничить: болезни желудка и кишечника, поджелудочной железы (гастриты, язвы, панкреатиты).