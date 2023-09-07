В Беларуси продолжает нарастать проблема во внешней торговле 1 7.09.2023, 18:49

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С ней годами безуспешно борются лукашисты.

В Беларуси продолжает нарастать проблема во внешней торговле. Так, за июль еще больше выросла разбежка между импортом и экспортом товаров и услуг — в сторону первого показателя. Это следует из данных Белстата.

По данным Белстата, в январе — июле внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 47 млрд 43,5 млн долларов. При этом экспорт составил 22 млрд 452,7 млн долларов, а импорт — 2 млрд 138,1 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 16,2% в текущих ценах. Так, экспорт увеличился на 9,9%, а импорт — на 22,5%.

При этом Беларусь все больше сближается с Россией по внешней торговле.

Чиновники не первый год борются с импортом, но испытывают с этим трудности.

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