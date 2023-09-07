РФ вывела из Беларуси практически все свои военные подразделения 8 7.09.2023, 20:11

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

РФ вывела из Беларуси почти все свои военные подразделения. Об этом на брифинге 7 сентября, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что оккупанты используют Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений, периодически там находились около 10–11 тыс. российских военных.

«На данный момент Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Новые подразделения туда заведены не были», – подчеркнул Демченко.

По его словам, Россия в настоящее время не имеет ударной группировки для осуществления повторного вторжения с территории Беларуси в Украину.

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