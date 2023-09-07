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На крупных предприятиях в Лиде лукашисты устроили облавы

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  • 7.09.2023, 21:23
  • 2,836
На крупных предприятиях в Лиде лукашисты устроили облавы

Задержаны десятки работников.

На двух крупных лидских предприятиях — ОАО «Лидахлебопродукт» и ОАО «Лакокраска» — прошли массовые задержания, сообщает телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде».

Облава прошла накануне, 6 сентября. Работников «Лидахлебопродукта» и «Лакокраски» задерживали за подписки и распространение «экстремистских» материалов.

В частности, на ОАО «Лакокраска» задержали шесть человек. Сегодня, 7 сентября, их уже отпустили, назначив каждому штрафы на сумму 10 базовых величин (370 рублей) и более. Еще около 30 сотрудников «остались под вопросом».

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