Дрон атаковал промышленный объект в Брянске 1 7.09.2023, 22:37

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Вспыхнул пожар.

Беспилотник атаковал промышленной объект в Брянске, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Загорелось административное здание, но пострадавших нет.

На месте работают пожарные и другие службы, сообщил чиновник.

Mash пишет, что предприятие — это завод «Кремний-ЭЛ» на западе Брянска. Он, в частности, выпускает полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и силовые модули. SHOT сообщает со ссылкой на местных жителей, что в районе завода поднимается дым.

По данным Mash, это как минимум вторая атака на «Кремний-ЭЛ». В прошлый раз на него упал дрон в ночь на 30 августа, когда произошла одна из крупнейших атак беспилотников на российские регионы.

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