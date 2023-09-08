Президент Германии публично назвал Лукашенко диктатором
- 8.09.2023, 8:52
- 2,278
И потребовал освободить политзаключенных.
В третью годовщину задержания Марии Колесниковой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опубликовал на своей странице в Facebook обращение к «белорусскому диктатору Лукашенко».
Политик напомнил, что во время президентской кампании 2020 года в Беларуси оппозиция добились поразительных успехов.
«Вскоре после выборов она (Колесникова. — Прим. ред) была задержана при невыясненных обстоятельствах и через год приговорена к 11 годам лишения свободы. Состояние ее здоровья на глазах ухудшается. С середины февраля 2023 года она не может созваниваться, встречаться, получать письма от семьи и адвокатов», — говорится в сообщении.
«Мы думаем о Марии Колесниковой и многих других, кто сидит в Беларуси в тюрьме», — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.