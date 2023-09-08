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Блинкен не смог сдержать эмоций после визита в Черниговскую область

  • 8.09.2023, 8:58
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Блинкен не смог сдержать эмоций после визита в Черниговскую область

Что шокировало госсекретаря США?

В жестокости россиян, которые совершали и продолжают совершать военные преступления в Украине, смог убедиться Энтони Блинкен, когда побывал в Черниговской области, сообщает «Голос Америки».

Американский государственный деятель посетил село Ягодное, где в подвале одной из местных школ в свое время силой удерживали людей разных возрастов, от детей до стариков.

Увиденное в сельской школе на Черниговщине, где в темном и сыром подвале не так давно находились мирные люди в плену у российских оккупантов, вызвало у государственного секретаря США бурю эмоций, именно поэтому Энтони Блинкен уверенно заявил: «И это только одно здание, но при этом эпизод из истории, которых так много, что мы их видим снова и снова. Но, кроме этого, мы также видим невероятную стойкость украинского народа».

Ягодное — это небольшое село на Черниговщине, которое находилось под оккупацией около месяца, поскольку в конце марта 2022 года его освободили войска ВСУ. При этом противник сумел за такой короткий срок разрушить здания и заминировать весь населенный пункт.

Визит в это село еще раз продемонстрировал важность предоставления Украине всего необходимого для проведения разминирования. Энтони Блинкен пообещал, что США окажет такого рода помощь.

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