Блинкен не смог сдержать эмоций после визита в Черниговскую область 8.09.2023, 8:58

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Что шокировало госсекретаря США?

В жестокости россиян, которые совершали и продолжают совершать военные преступления в Украине, смог убедиться Энтони Блинкен, когда побывал в Черниговской области, сообщает «Голос Америки».

Американский государственный деятель посетил село Ягодное, где в подвале одной из местных школ в свое время силой удерживали людей разных возрастов, от детей до стариков.

Увиденное в сельской школе на Черниговщине, где в темном и сыром подвале не так давно находились мирные люди в плену у российских оккупантов, вызвало у государственного секретаря США бурю эмоций, именно поэтому Энтони Блинкен уверенно заявил: «И это только одно здание, но при этом эпизод из истории, которых так много, что мы их видим снова и снова. Но, кроме этого, мы также видим невероятную стойкость украинского народа».

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

Ягодное — это небольшое село на Черниговщине, которое находилось под оккупацией около месяца, поскольку в конце марта 2022 года его освободили войска ВСУ. При этом противник сумел за такой короткий срок разрушить здания и заминировать весь населенный пункт.

Визит в это село еще раз продемонстрировал важность предоставления Украине всего необходимого для проведения разминирования. Энтони Блинкен пообещал, что США окажет такого рода помощь.

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