Как жарить рыбу, чтобы она не разваливалась: секреты опытных кулинарных мастериц 8.09.2023, 11:46

Эти лайфхаки изменят вашу жизнь.

Кажется, что нет ничего легче процесса приготовления жареной рыбы. Однако не все так просто, пишет Onwomen. Даже у опытной хозяйки порой не получается приготовить вкусную и аппетитную на вид жареную рыбу. Чаще всего при приготовлении данного блюда кулинары сталкиваются с такой проблемой – рыба разваливается. Почему же это происходит и как с этим справиться?

Почему рыба разваливается при жарке

Существует несколько причин разваливания рыбы в процессе обжарки. Следует разобрать каждую поподробнее:

• Чаще всего разваливается та рыба, которая подвергалась многократной заморозке. Обычно на такой рыбе очень много льда. Также она имеет тусклую кожицу, может быть деформирована. Слипшиеся друг с другом тушки тоже указывают на то, что рыба уже неоднократно размораживалась и замораживалась вновь. Такую рыбу лучше не покупать, а если купили, то готовьте ее в фольге или перерабатывайте в фарш.

• Недостаточная температура жарки – еще одна причина распада рыбы при жарке.

• Слишком частое передвижение и переворачивание рыбы приводит к тому, что она становится рыхлой.

• Некоторые сорта рыбы разваливаются во время жарки в любом случае из-за особенностей структуры мяса. Например, к такой рыбе относится треска. Даже если треска будет выловлена пару часов назад, во время обжаривания она все равно распадется на кусочки.

Как правильно жарить рыбу, чтобы она не развалилась на куски

Подготовка рыбы к жарке

• Чтобы куски рыбы сохранили свою форму во время жарки, их следует посыпать солью и оставить в таком виде на 15–20 минут. Также рыбье мясо будет не таким рыхлым, если замочить замороженную тушку рыбы в соляном растворе на пару часов. Раствор следует готовить, исходя из таких пропорций: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды комнатной температуры. После данной манипуляции готовьте рыбу, как указано по рецепту, только исключите добавление соли.

• Замороженную рыбу хозяйки советуют полностью не размораживать. Лед, присутствующий на рыбе, должен растаять полностью, но ее филе должно быть подмороженным. Следуя этой хитрости, увеличивается вероятность, что во время жарки рыба не развалится.

• Рыбу осетровых пород рекомендуется перед обжариванием подержать в горячей воде около 3 минут, а затем промыть холодной водой.

• Очень важно уделять внимание панировке. За счет панировки рыба не прилипает к сковороде, а значит, меньше вероятности деформировать ее кусочки. Проще всего обвалять нарезанные куски рыбы в муке. Кстати, чтобы не рассыпать муку по всей комнате, можно высыпать ее в пакет и поместить туда куски рыбы. Нужно лишь встряхнуть пакет, и рыба уже в муке. Вместо муки можно воспользоваться сухарями. Сухари следует тщательно измельчить – их структура должна напоминать муку. При желании и в муку, и в сухари для вкуса можно добавить специи.

• Можно обжаривать рыбу не в панировке, а в кляре. Преимущество кляра в том, что он сохраняет сочность продукта, в данном случае рыбы. Кляр можно приготовить различными способами. Вот самый простой: 2 куриных яйца перемешайте вилкой, затем постепенно добавьте к ним муку. Муку можно взять как пшеничную, так овсяную и рисовую. В полученную смесь добавьте немного соли с перцем. В результате у вас должна получиться масса, похожая по консистенции на густую сметану.

Технология приготовления жареной рыбы

Чтобы рыба не развалилась во время жарки, нужно также соблюдать технологию ее приготовления:

• Сначала необходимо хорошенько разогреть сковороду. После того как сковорода нагрелась, добавьте в нее растительное масло. Для аромата в растительное масло добавляют небольшое количество сливочного масла. Обратите внимание: в сковороде масла должно быть столько, чтобы кусочки рыбы погрузились в него наполовину. Именно за счет этого у рыбы появляется золотистая корочка. Кстати, если не хотите лишиться хрустящей корочки, не накрывайте блюдо крышкой.

• На раскаленную с маслом сковороду поместите кусочки рыбы и жарьте их первые 5–7 минут, не переворачивая, на среднем огне. Как только образуется золотистая корочка, рыбу нужно аккуратно перевернуть на другую сторону и жарить еще около 3–5 минут. Если указанного времени недостаточно, жарьте рыбу дольше. В среднем на прожарку рыбы требуется от 3 до 10 минут на каждую сторону.

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