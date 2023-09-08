Россия провалила попытку набрать на Кубе наемников для войны с Украиной 2 8.09.2023, 12:28

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Арестовано 17 вербовщиков.

Власти Кубы арестовали 17 человек по обвинению в вербовке кубинских мужчин в российскую армию и отправке их на фронт в Украину.

«В результате проведенного расследования на данный момент арестованы 17 человек, в том числе организатор этой деятельности», — заявил полковник МВД Сесар Родригес (цитата по Reuters). Имен задержанных он не назвал, отметив, что лидер группировки действовал при поддержке двух местных жителей.

По словам прокурора Хосе Луиса Рейеса, участникам преступной сети может грозить до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь — в зависимости от тяжести и характера совершенных преступлений. Обвиняемым вменяют торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства.

О раскрытии сети по торговле людьми, которая вербовала кубинцев в российскую армию, МИД Кубы сообщил 5 августа. «Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в Организации Объединенных Наций, выступая против упомянутой практики», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Также там отметили, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить образ страны и представить ее как соучастницу действий», которые она «решительно отвергает».

Куба не участвует в войне с Украиной и Гавана будет принимать жесткие меры в отношении всех, кто вербует или нанимает кубинцев, чтобы те «поднимали оружие против какой-либо страны», подчеркнули в кубинском МИДе.

В рядах российской армии в Украине воюет много кубинцев, которых завербовало Минобороны, рассказал The Moscow Times переводчик с испанского языка, работающий с кубинской диаспорой. «Много молодых парней, которые едут сюда за деньгами прямиком с Кубы. Это не местные кубинцы, они не останавливаются в Москве, сразу подписывают контракт и едут воевать», — отметил собеседник.

Кубинцев на войну в Украину вербуют в основном в группах в соцсетях, где им предлагают заключить контракт на 1 год с армией РФ и обещают платить 204 тыс. руб. в месяц, а также российский паспорт самому контрактнику и его семье через 6 месяцев службы.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия начала вербовать на фронт граждан из Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана) и Армении. По мнению военных аналитиков, таким образом в Кремле стремятся избежать новой волны мобилизации, чтобы не вызывать недовольство россиян в преддверии президентских выборов 2024 года.

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