Зеленский: Есть информация, что Пригожина убил именно Путин 2 8.09.2023, 14:22

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Владимир Зеленский

Киев располагает такими данными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев располагает информацией о том, что российский диктатор Владимир Путин причастен к убийству владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, для Украины стало на одного террориста меньше, а моральных дух россиян после гибели Пригожина упал.

«Путин сдулся – как человек, как политик. Он убил Пригожина – по крайней мере, такая информация у нас есть. У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас на одного террориста меньше», – сказал глава украинского государства на саммите «Ялта» в Киеве.

Зеленский добавил, что Украина выиграла от ликвидации Пригожина, поскольку россияне потеряли ресурс в виде «вагнеровцев», которых отправляли на фронте вперед, на убой.

«Моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад нельзя (было. – Ред.). Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, они потеряли. Для нас это определенно плюс», – сказал президент Украины.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков 25 августа назвал «абсолютной ложью» и «спекуляциями» публикации западных СМИ о причастности властей РФ к сбитию самолета Пригожина.

Сам Путин 24 августа, комментируя гибель Пригожина, назвал его человеком сложной судьбы и заявил, что знал его с конца 90-х. Президент страны-агрессора также пообещал, что расследование будет доведено до конца.

1 сентября Путин совершил неанонсированный визит в Тверскую область РФ, где разбился самолет Пригожина. Песков заявил, что глава Кремля якобы решил побывать на «местах предков».

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