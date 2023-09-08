В Москве загорелась поликлиника ФСБ 1 8.09.2023, 15:00

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Здание использовали для тайных лабораторных исследований.

В Москве горела поликлиника Федеральной службы безопасности в Варсанофьевском переулке.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник, сегодня ночью туда вызвали пожарных – на втором этаже здания в кабинете дезинфекции произошло возгорание.

«5 квадратных метров отправились тушить сразу пять расчетов МЧС, обошлось без пострадавших и эвакуации. Предварительно кто-то решил закурить, после чего дезинфицирующие средства вспыхнули. А вот кто посреди ночи бродит с сигаретами по помещениям секретной поликлиники, уже разбираются», - пишет канал.

Отмечается, что в свое время дом в Варсанофьевском переулке использовали для тайных лабораторных исследований приговоренных к смертной казни людей.

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