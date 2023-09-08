Россиян с позором выгнали из грузинского ресторана
- 8.09.2023, 15:07
- 1,232
Причина конфликтной ситуации осталась неизвестной.
Пару россиян негостеприимно встретили в грузинском ресторане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, зафиксирован фрагмент конфликта - мужчина на грузинском языке с нецензурной русской бранью пытается выгнать россиян из ресторана.
Причина конфликтной ситуации неизвестна. На последних кадрах записи заметны люди в униформе. Вероятно, это полицейские.