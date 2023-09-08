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Россиян с позором выгнали из грузинского ресторана

  • 8.09.2023, 15:07
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Россиян с позором выгнали из грузинского ресторана

Причина конфликтной ситуации осталась неизвестной.

Пару россиян негостеприимно встретили в грузинском ресторане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, зафиксирован фрагмент конфликта - мужчина на грузинском языке с нецензурной русской бранью пытается выгнать россиян из ресторана.

Причина конфликтной ситуации неизвестна. На последних кадрах записи заметны люди в униформе. Вероятно, это полицейские.

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