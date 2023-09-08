Облучение выросло на 84%: как «сифонит» БелАЭС 10 8.09.2023, 17:24

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Жители прилегающих территорий стали получать намного большую дозу радиации.

После запуска белорусской АЭС жители прилегающих территорий стали получать намного большую дозу радиации. В некоторых местах она выросла на 84% за два года. Таковы результаты работы первого энергоблока станции. Об увеличении уровня радиации вокруг АЭС стало известно из официальных документов, опубликованных МЧС. Они подготовлены к общественным слушаниям, после которых должен получить лицензию по «безопасности» второй энергоблок АЭС.

Когда запустят второй блок, уже выросший уровень радиации увеличится вдвое, поскольку второй энергоблок — такой же, как первый. Для людей это означает трагические последствия, говорит физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

«Еврорадио» узнало, какие населённые пункты пострадали больше всего и как радиация доходит до людей.

«Что такое случилось с 2020 года по 2022 год?»

Документы для белорусского МЧС готовил «Росатом». Это видно из метаданных файлов. Похоже, российские специалисты ещё не привыкли прятать всё так же тщательно, как в Беларуси.

«Росатом» выдал цифры о том, как за два года выросло облучение на территории вблизи БелАЭС:

— Если брать [деревню — Еврорадио] Чехи, обычное годовое облучение — 0,37, а сейчас — 0,68 [плюс 84% с 2020 года]. А что такое случилось с 2020 года? Почему облучение людей, живущих рядом с атомной станцией, растёт в лучшем случае на 40 процентов, в худшем — на 80 процентов? Да потому что в конце 2020 года — начале 2021 года начал работать первый энергоблок, — говорит Андрей Ожаровский. — Они пишут, что 0,62 — годовая средняя доза, то есть сколько получает человек за год. Это не соответствует первому столбцу. Они пытаются сказать, что всегда везде было 0,62. На самом деле до пуска блока получали по 0,47, по 0,31. То есть значительно меньше, чем после запуска атомной станции. Вот Ворняны — достаточно крупный населённый пункт. Было 0,47, а стало 0,76. Существенный рост, заметный рост.

«Спусковой крючок для развития тяжёлых заболеваний»

Андрей Ожаровский отмечает, что указанные показатели не означают, что превышены какие-то нормативы. Однако это всё равно очень опасно.

— Это означает, что люди получили дополнительное облучение. Нужно вспомнить такое понятие, как коллективная доза — жители всех населённых пунктов вокруг получают небольшое дополнительное облучение. И для кого-то из них именно это станет спусковым крючком для развития тяжёлых заболеваний, в том числе онкологических.

Тем более опасна форма, в которой люди облучаются.

— Это газоаэрозольные выбросы. Люди вдыхают радиоактивные аэрозоли с воздухом, аэрозоль оседает в лёгких и человек облучается изнутри. Или ты съел этот радионуклид, выпавший с дождём. Вырастил огурец или кабачок, съел — у тебя внутри облучение.

То есть это не облучение, когда вы постояли у рентгена и ушли. Оно остаётся с вами.

Эксперт подчёркивает, что это опасность, которая даже не связана с какими-либо авариями.

— Давайте проанализируем, откуда эти выбросы. Это газоаэрозольные выбросы, которые происходят при ремонтах станции, при перегрузке ядерного топлива. Энергоблок-то должен быть закрытый, а как в него топливо засунуть? Надо открыть крышку реактора. Выходит всё сначала в защитную оболочку, потом — в межоболочечное пространство, потом — через вентиляционные трубы после какой-то очистки в окружающую среду. Не могут атомщики работать так, чтобы не было выбросов. Это часть технологического процесса.

Так что поздравляю, мы получили великолепное подтверждение от «Росатома» о том, что после пуска первого энергоблока в 1,5-1,6 раза, в 1,8 раз для некоторых бедняг возросла мощность дозы. Сейчас второй блок пустят. Будет тоже рост мощности дозы! И ещё один прогноз сделаю — это засекретят, когда второй энергоблок тоже начнёт дымить, выбрасывать радионуклиды.

Эксперт призывает жителей территорий около АЭС переезжать.

— Поверьте, пожалуйста, это не какая-то пропаганда противников атомной энергетики. Это сам «Росатом» опубликовал, вложил в уста белорусских атомщиков. Читайте это, знайте и бегите. Пока крепостное право не введено, можно переехать. Как бежали от Чернобыля, так же нужно бежать от Островецкой АЭС, — заключает Андрей Ожаровский.

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