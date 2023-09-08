В Брянске дрон атаковал крупнейший в РФ завод микроэлектроники 8.09.2023, 18:39

Местные власти путаются в показаниях.

В Брянске беспилотный летательный аппарат атаковал завод «Кремний Эл» - второй в России производитель микроэлектроники. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы, сообщает «Униан».

По их данным, было слышно два громких взрыва. На место происшествия прибыли пожарные, дорогу к заводу перекрыли. Тем временем губернатор Брянской области заявил, что дрон самолетного типа сбила российская противовоздушная оборона.

Уже через 20 минут он сообщил, что беспилотник «подавили силами радиоэлектронной борьбы». Под атакой оказался промышленный объект Брянска.

«Во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают ликвидируют горение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», - добавил Богомаз.

В сети публикуют фотографию здания. Сообщается, что сегодня дрон попал в верхние этажи, а внизу - последствия вчерашнего удара.

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