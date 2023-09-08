Россияне обвешивают шинами стратегические истребители 3 8.09.2023, 20:09

Они боятся в том числе за свои Су-34.

Россияне стали массово использовать автомобильные шины для защиты своей стратегической авиации от атак дронов. Соответствующие фото опубликовал российский летчик Илья Туманов, который ведет Telegram-канал Fighterbomer.

- В общем, по ходу по всей стране началось. Понятно, что это все не от хорошей жизни, да и, видимо, это единственный вариант сделать что-то быстро и без поборов с личного состава. Хотя бы на боеготовые борта тактической авиации, на ближайших к Украине аэродромах лёгкие укрытия/навесы надо начинать ставить еще вчера, - пожаловался он.

В этот раз россияне шинами «защитили» даже свои сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Ранее сообщалось, что россияне таким образом «защищали» свои стратегические бомбардировщики Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, которые они обычно используют для обстрелов жилых домов украинцев.

По мнению экспертов, попытка россиян защитить свои самолеты шинами может иметь ограниченный эффект. По их словам, таким образом захватчики хотят не только усилить защиту от украинских беспилотных летатетельных аппаратов, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время.

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