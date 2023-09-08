Могилевчанину присудили два года колонии за «лайк» могильной плиты Лукашенко 3 8.09.2023, 21:26

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Иллюстративное фото

На свободе политзаключенного ждет маленькая дочка.

В суде Октябрьского района Могилева 24 августа к двум годам колонии за «оскорбление Лукашенко» приговорили 33-летнего местного жителя, рабочего предприятия «Протас» Евгения Шишкова.

Как стало известно правозащитникам, поводом для уголовного дела стала реакция «класс» на публикацию в «Одноклассниках» в паблике «STOP LUKA» в апреле 2022 года, где была размещена иллюстрация могильной плиты Лукашенко.

Известно, что Евгения задержали в июле этого года. Его обвинили в «публичном оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса). Судья Ольга Заричнюк назначила могилевчанину два года колонии в условиях общего режима.

На свободе могилевчанина ждет жена и маленькая дочка.

Поддержите заключенного: тюрьма № 4, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А, Евгений Борисович Шишков.

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