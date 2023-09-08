СБУ показала новые дроны-камикадзе «Мрак», бьющий на 800 километров 2 8.09.2023, 22:55

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Врагу пообещали яркую «бавовну».

Подразделения СБУ, участвующие в отражении российской агрессии, в скором времени получат на вооружение дроны-камикадзе «Морок» («Мрак»).

Средства на дроны для спецслужбы собирает вся Украина, и этот сбор уже подходит к концу, отмечает dialog.ua.

«Готовимся устроить мрак врагу. С помощью этих дронов наши бойцы Центра спецопераций «А» (...) сделают больно оккупантам, чтобы те быстрее покинули нашу землю», - рассказали в СБУ.

Под удар могут попасть и цели на территории страны-агрессора, так как БПЛА «Мрак» способны наносить удары на расстоянии до 800 км. Этого хватит, например, чтобы навестить Москву.

«Это будет очередной ответ врагу… «Бавовна» от СБУ будет еще более яркой и неожиданной. А мы сохраним жизни наших воинов, которые шаг за шагом завоевывают нашу победу на поле боя», - рассказал руководитель украинского спецподразделения «Белый волк» Олег Емец.

Отметим, что данное подразделение специализируется именно на работе с ударными дронами и дронами-камикадзе. Они активно участвуют в противодействии российской агрессии, точечно уничтожая технику и живую силу противника.

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