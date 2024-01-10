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В России умер личный геронтолог Путина

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  • 10.01.2024, 9:17
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В России умер личный геронтолог Путина
Владимир Хавинсон

Он обещал главе Кремля еще «20 лет полноценной жизни».

В Санкт-Петербурге 5 января скончался ученый, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон, который боролся со старением.

Эксперт по долголетию прожил 77 лет, хотя надеялся отметить 100-летний юбилей.

Причину смерти ученого официально не называют.

Владимир Хавинсон родился в ГДР в 1946 году. С 1970 года он начал активно заниматься изучением темы старения.

Открытие пептидных биорегуляторов принесло Хавинсону мировую известность: благодаря им удалось сохранить здоровье людям по всему миру, в том числе ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Помимо этого успеха, открытие позволило ученому стать приближенным к Путину, который мечтает о долголетии.

Поговаривают, что медик обещал хозяину Кремля «полноценную жизнь» сроком еще в 20 лет.

В многочисленных интервью Хавинсон говорил, что ищет способы замедления старения, а не вечной жизни. Ученый был уверен, что человек может дожить до 110-120 лет.

В 2017 году Путин наградил ученого Орденом Дружбы за особые достижения в области медицины.

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