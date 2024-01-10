Стала известна причина ареста жлобинского чиновника 1 10.01.2024, 11:14

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Евгений Ахременко

На результат суда покаяние не повлияло.

Начальника (правда, теперь уже бывшего) отдела спорта и туризма Жлобинского райисполкома Евгения Ахременко осудили на 15 суток 28 декабря. Выяснились подробности его задержания.

Евгения Ахременко арестовали за «лайк», который он поставил на одной из инстаграм-страниц, признанных экстремистскими, пишет «Гомельская вясна».

Ахременко отметил лайком публикацию «Free_Zhlobin», включенного в республиканский список экстремистских материалов, и «тем самым увеличил охват аудитории для ее просмотра, чем распространил информационную продукцию указанного сообщества».

В посте авторы поздравляли с «днем профнепригодности» сотрудников КГБ.

Сам Ахременко в ходе судебного процесса вину признал частично и объяснил, что это было сделано случайно, цели распространения не имел, поскольку просматривал публикации указанного сообщества с целью выявления и пресечения противоправных действий со стороны подчиненных сотрудников и спортсменов.

Но на результат суда покаяние чиновника не повлияло, равно как и то, что Ахременко имеет трех несовершеннолетних детей: 15 суток и конфискация «предмета преступления» — мобильного телефона.

Стоит отметить, что в инстаграм-аккаунте самого Ахременко контент исключительно «идеологически правильный»: грамоты от других чиновников, официальные мероприятия, спорт.

Так что, не исключено, что Ахременко действительно не лгал в суде, но, как можно увидеть — это никого не интересует и аналогичное поведение никого не спасет.

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