ВСУ под Авдеевкой подорвали очень редкую технику россиян
- 10.01.2024, 13:19
- 3,346
Что известно о САУ «2С34 Хоста»?
Подразделения украинской армии уничтожили в районе Авдеевки очень редкую российскую САУ «2С34 Хоста».
Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко, публикуя в своем Telegram-канале фотографию уничтоженной САУ.
САУ «2С34 Хоста» - это глубокая модернизация 2С1 «Гвоздика», которая была выпущена специально для ВС РФ с 2003 по 2008 гг. в очень ограниченном количестве - всего 50 единиц.
Не все они на сегодня боеспособны, а те что боеспособны - единицы.
В основном эти САУ находились в составе 21-й мотострелковой бригады из Оренбургской области.
В последнее время именно эта ОМСБр в составе 2-й ОВА оперировала на Лиманском направлении, но с мая 2022 года информации об уничтожении 2С34 или их захвате не поступало.
«И вот под Авдеевкой всплывает настолько редкостный, я бы даже осмелился заявить, уникальный экземпляр. То, что в районе Авдеевки оперирует 21-я ОМСБр, мы знаем давно, но то, что их продолжают доукомплектовывать раритетами исторического значения... Что же, дорогие друзья, какие выводы из этого мы можем сделать?», - отмечает Коваленко.
Пользователи трактуют его сообщения как сигнал истощения артиллерии россиян, которые вынуждены поставлять на фронт старые модели САУ.