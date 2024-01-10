ВСУ под Авдеевкой подорвали очень редкую технику россиян 10.01.2024, 13:19

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Что известно о САУ «2С34 Хоста»?

Подразделения украинской армии уничтожили в районе Авдеевки очень редкую российскую САУ «2С34 Хоста».

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко, публикуя в своем Telegram-канале фотографию уничтоженной САУ.

САУ «2С34 Хоста» - это глубокая модернизация 2С1 «Гвоздика», которая была выпущена специально для ВС РФ с 2003 по 2008 гг. в очень ограниченном количестве - всего 50 единиц.

Не все они на сегодня боеспособны, а те что боеспособны - единицы.

В основном эти САУ находились в составе 21-й мотострелковой бригады из Оренбургской области.

В последнее время именно эта ОМСБр в составе 2-й ОВА оперировала на Лиманском направлении, но с мая 2022 года информации об уничтожении 2С34 или их захвате не поступало.

«И вот под Авдеевкой всплывает настолько редкостный, я бы даже осмелился заявить, уникальный экземпляр. То, что в районе Авдеевки оперирует 21-я ОМСБр, мы знаем давно, но то, что их продолжают доукомплектовывать раритетами исторического значения... Что же, дорогие друзья, какие выводы из этого мы можем сделать?», - отмечает Коваленко.

Пользователи трактуют его сообщения как сигнал истощения артиллерии россиян, которые вынуждены поставлять на фронт старые модели САУ.

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