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В президентском дворце в Варшаве полиция задержала бывших руководителей МВД Польши

  • 10.01.2024, 14:10
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В президентском дворце в Варшаве полиция задержала бывших руководителей МВД Польши
Мацей Вонсик, Мариуш Камински
Фото: PAP/Marcin Obara

Мариуш Каминский и его заместитель ранее были осуждены по «земельному делу».

В президентском дворце Польши полицейские задержали экс-министра внутренних дел Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика.

Об этом сообщил в Twitter (X) замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек, а также телеканал TVN24.

Оба политика ранее были осуждены на два года заключения по так называемому «земельному делу». 9 января они были доставлены в отделение полиции на улице Гренадеров в варшавском районе Прага.

«Постановление суда полиция получила сегодня утром. По имеющейся у меня информации, экс-депутаты оставались в Офисе президента еще до того, как полиция получила документы из суда... Задержаны согласно постановлению суда», - написал Мрочек.

Перед этим премьер-министр Дональд Туск, высказываясь об информации о пребывании фигурантов в президентском дворце, призвал главу государства Анджея Дуду не препятствовать правосудию. Также сообщалось, что представители правоохранительных органов проверяли выезжавшие из здания автомобили в поисках осужденных политиков.

По данным журналистов, Вонсика и Каминского задержали на территории президентского дворца около 19.30. В это время Дуда отправился на проведение встречи со Светланой Тихановской.

На фоне задержания двух польских политиков перед президентским дворцом собрались сотни протестующих по инициативе партии «Право и справедливость», членами которой являются Каминский и Вонсик, передает Reuters.

Ранее в декабре решением суда польские депутаты и бывшие руководители МВД и Центрального антикоррупционного бюро (СВА) Каминский и Вонсик были приговорены к 2 годам лишения свободы. Они проходили по «земельному делу» в Мазурском воеводстве.

В 2015 году, через несколько недель после того, как PiS пришла к власти, Анджей Дуда помиловал Каминского, который был осужден за злоупотребление властью на предыдущем посту главы Центрального антикоррупционного бюро Польши. Это позволило ему стать министром внутренних дел.

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