В президентском дворце в Варшаве полиция задержала бывших руководителей МВД Польши
- 10.01.2024, 14:10
- 4,208
Мариуш Каминский и его заместитель ранее были осуждены по «земельному делу».
В президентском дворце Польши полицейские задержали экс-министра внутренних дел Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика.
Об этом сообщил в Twitter (X) замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек, а также телеканал TVN24.
Оба политика ранее были осуждены на два года заключения по так называемому «земельному делу». 9 января они были доставлены в отделение полиции на улице Гренадеров в варшавском районе Прага.
«Постановление суда полиция получила сегодня утром. По имеющейся у меня информации, экс-депутаты оставались в Офисе президента еще до того, как полиция получила документы из суда... Задержаны согласно постановлению суда», - написал Мрочек.
Перед этим премьер-министр Дональд Туск, высказываясь об информации о пребывании фигурантов в президентском дворце, призвал главу государства Анджея Дуду не препятствовать правосудию. Также сообщалось, что представители правоохранительных органов проверяли выезжавшие из здания автомобили в поисках осужденных политиков.
По данным журналистов, Вонсика и Каминского задержали на территории президентского дворца около 19.30. В это время Дуда отправился на проведение встречи со Светланой Тихановской.
На фоне задержания двух польских политиков перед президентским дворцом собрались сотни протестующих по инициативе партии «Право и справедливость», членами которой являются Каминский и Вонсик, передает Reuters.
Ранее в декабре решением суда польские депутаты и бывшие руководители МВД и Центрального антикоррупционного бюро (СВА) Каминский и Вонсик были приговорены к 2 годам лишения свободы. Они проходили по «земельному делу» в Мазурском воеводстве.
В 2015 году, через несколько недель после того, как PiS пришла к власти, Анджей Дуда помиловал Каминского, который был осужден за злоупотребление властью на предыдущем посту главы Центрального антикоррупционного бюро Польши. Это позволило ему стать министром внутренних дел.